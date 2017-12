Yunes amenaza con dejar sin policías varios municipios

Connect on Linked in

XALAPA

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares advirtió que las fuerzas de seguridad se retirarán de los municipios de Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica en el primer minuto del 1 de enero del 2018 si los alcaldes electos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no firman los convenios respectivos con el Grupo de Coordinación Veracruz antes de esa fecha. Entrevistado en Xalapa tras la entrega de patrullas y motopatrullas a elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil, el mandatario estatal manifestó que los cuatro alcaldes electos de Morena ponen en riesgo la seguridad de las familias que habitan en Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica al negarse a firmar los convenios de coordinación en materia de seguridad pública.

Miguel Ángel Yunes Linares recordó que el Grupo de Coordinación Veracruz exhortó por diferentes medios a los cuatro alcaldes de electos de Morena para que acudiesen a las reuniones para la creación de las policías municipales sin que mostraran un interés. Yunes Linares advirtió que las fuerzas federales que realizan funciones de seguridad pública en Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica se redistribuirán en otras regiones de la entidad si los alcaldes electos de Morena no firman los convenios en materia de seguridad antes del 31 de diciembre.

En ese sentido, el gobernador consideró que sería tarde firmar los acuerdos de coordinación en materia de seguridad con los cuatro alcaldes de Morena después del 1 de enero.

“No podemos nosotros prestar servicios de seguridad pública en los municipios si no hay previa petición del ayuntamiento; el municipio de Veracruz, por ejemplo, hay un convenio con el alcalde Ramón Poo para que la Policía Naval, la Policía Estatal, la Fuerza Civil y en ocasiones el Ejército prestemos el servicio de seguridad porque es una facultad, en primer lugar, del ayuntamiento de acuerdo al artículo 115 y el 21 de la Constitución, si los señores no solicitan que continuemos, no podemos continuar”, finalizó.