Critican postulación de Palacios Hernández para dirigir el IVM

Redacción AZ

La inclusión de la candidatura de Sara Gabriela Palacios Hernández rumbo a la titularidad del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) “no es un buen mensaje”, consideró la académica del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (IIHS-UV), Rosío Córdova Plaza.

“El hecho de que se aceptara la inscripción de la actual encargada del Instituto no manda un buen mensaje, ni a las organizaciones en busca de la igualdad ni a las activistas”, dijo.

A esto añadió el hecho de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) solicitó la revocación del cargo de la actual titular del IVM.

Dedazo, lamentable

La directora del Instituto Municipal de la Mujer (INMUVER), Belén Palmeros Exsome, lamentó que las autoridades definan por “dedazo” a la próxima Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Dijo que aunque la nueva titular de esta dependencia será escogida por un Consejo Consultivo, no se realizará evaluación como tal y sólo se tomará en cuenta el currículum de las interesadas.

“No se va a hacer una evaluación como tal, entonces, será por dedazo tanto de las consejeras del Consejo Consultivo como del Consejo Social (…) tengo entendido que es algo que ya está apalabrado; dedazo directamente de las consejeras y de la Junta de Gobierno. No se los puedo comentar, me encantaría decírselos, porque son capaces de poner a otra”, dijo.

El proceso es aberrante

La diputada local de MORENA, Tanya Carola Viveros Cházaro, calificó como “aberrante” la postulación de la actual encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios Hernández, para dirigir formalmente al organismo.

Lo anterior debido a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) solicitó su expulsión de las mesas de trabajo en torno a la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.

De acuerdo con la Legisladora, esto demuestra que la encargada del Instituto no es apta para encabezarlo; lo que ha demostrado en reiteradas ocasiones ante los medios de comunicación.

Cabe señalar que la CONAVIM solicitó la expulsión de Palacios Hernández, debido a sus declaraciones de que no era necesaria la propuesta de reforma al Código Penal estatal para permitir la interrupción legal del embarazo y “que el Legislativo debe tomar en cuenta a la iglesia para ello”.