Fracturan al Frente conflictos estatales

Conflictos entre partidos fracturaron al Frente en NL, Morelos y Chiapas; panistas de otros 6 estados critican el reparto de candidaturas.

Las pugnas y conflictos entre partidos estatales comenzó a fracturar a Por México al Frente.

La alianza PAN-PRD-MC se derrumbó en Nuevo León, Morelos y Chiapas.

Además, hay inconformidad de panistas en Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Durango y Baja California porque se privilegiaron candidaturas al Senado y al Congreso federal para Movimiento Ciudadano.

En Jalisco, las dos fórmulas para el Senado fueron otorgadas a MC. Además, de los 20 distritos, el PAN sólo podrá acceder a 3 de ellos.

El partido naranja también arrebató al blanquiazul distritos importantes en ciudades como Tijuana, Cuautitlán, Texcoco y Tenancingo, en el Edomex; Gómez Palacio, en Durango; Acapulco y Tlapa, en Guerrero; Orizaba y Córdoba, en Veracruz; Morelia, Tepic, Cancún, y Culiacán.

Y aún faltan las negociaciones del PAN-PRD-MC para definir candidaturas a alcaldías, congresos locales y gubernaturas.

El senador del PAN Raúl Gracia aceptó que las negociaciones en Nuevo León se tornaron complicadas.

“Había una propuesta para que todos ganáramos y que las fuerzas políticas mantuviéramos lo que se considera los bastiones de cada partido.

“Lamentablemente, un partido quería que el PAN le cediera distritos en los que ellos nunca han tenido una actuación competitiva. Es absurdo”, expresó.

El panista Javier Lozano aseguró que la cesión de distritos ante el PRD y MC es una muestra de la ambición de Ricardo Anaya para ser candidato a la Presidencia.

“Es un reparto de un botín político (…) todo en aras de una condición: que le dejen a Anaya la candidatura a la Presidencia”, expresó.

En Campeche, previo al registro de la coalición, el secretario general del PAN, José Gómez, consideró que su partido era demasiado espléndido con el sol azteca.

En Colima, el PAN cedió la primera fórmula del Senado a MC, partido que, en la última elección de la Cámara alta, no superó el 2 por ciento de la votación.

“Qué caro le salió al PAN la ambición de Anaya; le da la primera fórmula al Senado a MC (partido que no representa mucho en el Estado) y la diputación federal del primer distrito electoral al cascarón que representa el PRD. ¿Qué más vamos a ver los panistas?”, publicó Salvador Fuentes Pedroza, ex secretario general del PAN en la entidad, en su cuenta de Facebook.

Un líder político del PAN en Guanajuato reconoció sentirse extrañado por la entrega del distrito de San Luis La Paz al partido dirigido por Dante Delgado.

“En Guanajuato, Movimiento Ciudadano no existe, ahí sí fue una concesión”, consideró el dirigente panista, quien pidió el anonimato.

“El primer criterio tendría que ser quién ganó el distrito en la elección pasada, segundo alguien de este frente no ganó, pues hay que ver quién quedó en segundo lugar y hacer un análisis uno por uno de los 300 distritos”.

En San Luis Potosí, los presidentes estatales del PAN y PRD, Xavier Azuera y José Luis Fernández, adelantaron que la coalición local excluirá a la capital y al municipio de Soledad, actualmente gobernados por perredistas.

“No soy ingenuo. Ellos con mucha puntualidad han señalado que difieren de una manera muy recalcada con la forma de gobernar de los gobiernos perredistas”, reconoció Fernández.

La ex presidenta estatal del PRD en Puebla, Socorro Quezada, reprochó que su partido se haya conformado con sólo 3 de las 16 candidaturas para diputaciones federales y ninguna para el Senado.

“Me parece que sí fue un exceso de mi dirección nacional el haber dejado a los perredistas sin poder acceder a las candidaturas federales”, comentó.