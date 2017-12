Morena tendrá 14 candidaturas a diputados federales

Connect on Linked in

Xalapa

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es el mayor beneficiado en la alianza formada con el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), pues se quedó con las candidaturas para 14 distritos electorales.

El comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, reconoció que en el convenio de coalición quedó establecido que Morena propondrá candidatos en 14 municipios tales como Boca del Río, Xalapa I y II, Coatzacoalcos, entre otros.

En el caso de PT, podrá proponer candidatos en cuatro distritos, entre los que se encuentran Martínez de la Torre, Veracruz, Cosoleacaque y Orizaba.

Por cuanto hace al PES, dijo que este establecerá a los candidatos de los perfiles en Pánuco y Coatepec.

No obstante, la repartición poco equilibrada, dijo que eso no quiere decir que no puedan proponer en otros distritos que no los benefician.

“Eso es lo que quedó establecido en el convenio, pero no quiere decir que el Partido del Trabajo, Encuentro Social o Morena, no puedan proponer en los demás distritos”.

Y es que dijo que en los 20 distritos Encuentro Social va a proponer, lo mismo que PT y Morena y todos se elegirán vía una encuesta.

“Se hará en los tiempos oficiales y ahí se va a determinar el candidato, independientemente del partido que vaya en el convenio”.

Díaz Ávila negó que sea una repartición inequitativa o poco ventajosa y negó que el PES y PT hayan tenido que suscribirse a lo que diga Morena, pues dijo que es “de voluntades”.