Productores denunciaron ante ASF actos de corrupción: Delegado de Sagarpa

Redacción AZ

El delegado de la Sagarpa, Octavio Legarreta Guerrero justificó que las aves entregadas a los productores y que murieron a las pocas horas fue porque aún no contaban con la edad de 16 semanas y tamaño adecuado.

Luego de que campesinos del norte de Veracruz denunciaron que en la subdelegación de la secretaría de Agricultura, Ganadería, Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) hay actos de corrupción a cargo de Armando Arias y Luis Alejandro Chavarría Galindo, como la entrega de pollos que murieron a las pocas horas, Legarreta Guerrero indicó que los proveedores deberán reponer a las aves.

Dijo que las denuncias de los campesinos fueron enviadas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Contraloría Interna de la Sagarpa con la intención de que “obliguen a los proveedores a que le cumplan a la gente”.

Legarreta Guerrero minimizó estas denuncias al asegurar que no hubo daños para los productores porque se les van a reponer las aves.

“Esas las tienen que restituir los proveedores al entregarlas, no como marca la regla. Hubo quejas y denuncias de las organizaciones. No hay daño porque el proveedor tiene que reponer lo que hizo mal” expuso.

En otro tema, el delegado de Sagarpa, informó que aun cuando haya un proceso electoral en el año 2018, hay programas de apoyos a campesinos que no se pueden detener como el de maíz, por las fechas de siembra.

Finalmente indicó que los productores deben estar atentos para no caer en redes de los hombres llamados “Coyotes de comercialización” a fin de vender sus productos del campo a personas que sean serias en los precios de maíz.