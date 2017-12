Sin liquidarse, adeudo de UV con el SAT: Rectora

Connect on Linked in

Redacción AZ

En el caso del adeudo que tiene la UV con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la rectora Sara Ladrón de Guevara informó que el Gobierno del Estado sigue la gestión con las autoridades federales porque la ex administración estatal de Javier Duarte de Ochoa no pagó ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de todos los empleados de la Máxima Casa de Estudios y de los trabajadores del Poder Ejecutivo estatal.

“Es un tema muy fuerte, muy delicado, que corresponde a la administración anterior, y que esta administración está procurando gestionar en paquete todo lo que corresponde al Impuesto Sobre la Renta”, explicó.

En el caso de la Universidad Veracruzana, tiene un adeudo de un mil 400 millones de pesos con el SAT, porque la administración estatal anterior, no lo pagó a tiempo.

Finalmente la rectora Sara Ladrón de Guevara refirió que este adeudo de la UV ante el SAT lo hará efectivo el gobierno del estado, porque esos recursos se los quedó la administración estatal anterior. “El adeudo de la Universidad Veracruzana aunque no es nuestro, lo va a integrar el gobierno del Estado, en la medida en que fueron recursos que no nos entregaron.

Siguen en gestión porque es una cantidad muy importante, yo no le puedo decir cuánto, pero estamos hablando del Impuesto Sobre la Renta de todos los trabajadores de gobierno del Estado”, finalizó la rectora Sara Ladrón de Guevara.